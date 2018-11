später lesen Beratungen über Verfahren für Merkel-Nachfolge gestartet Teilen

Twittern







In der CDU-Spitze haben die Beratungen über das innerparteiliche Verfahren bis zur Wahl eines Nachfolgers von Parteichefin Angela Merkel begonnen. Am Nachmittag kamen zunächst die Vorsitzenden der CDU-Bundesvereinigungen in der Parteizentrale in Berlin zusammen. dpa