Ein reaktionsschneller Lokführer hat in Unterfranken einem Betrunkenen vermutlich das Leben gerettet. Der 20-jährige hatte sich in der Nacht nach dem Besuch des Altstadtfests in Ebern „volltrunken“ auf die Bahngleise gelegt, um seinen Rausch auszuschlafen, wie die Polizei mitteilte. dpa