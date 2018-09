später lesen Baum stürzt auf Auto - Kind lebensgefährlich verletzt Teilen

Ein vierjähriger Junge ist in Baden-Württemberg von einem umstürzenden Baum lebensgefährlich verletzt worden. Eine Orkanböe kippte am Abend in Epfenbach im Rhein-Neckar-Kreis eine große Buche auf das Auto, in dem das Kind saß, wie die Polizei mitteilte. dpa