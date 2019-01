später lesen Barley plädiert für europäischen Mindestlohn Teilen

Die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Katarina Barley, plädiert für einen europäischen Mindestlohn - auch um die Lohnuntergrenze in Deutschland weiter anzuheben. Der Mindestlohn in Deutschland sei gemessen an der Wirtschaftskraft ziemlich niedrig, monierte die Bundesjustizministerin in der „Welt am Sonntag“. dpa