Der frühere US-Präsident Barack Obama soll am 4. April in Köln auftreten - der Ticket-Anbieter Eventim verkauft seit heute Karten zu Preisen zwischen knapp 90 und 500 Euro. Der 57 Jahre alte Friedensnobelpreisträger werde beim „World Leadership Summit“ in der Lanxess-Arena an einem moderierten Gespräch teilnehmen, teilten der Veranstalter und die Arena mit. dpa