An den Grenzen sind nach einem Medienbericht in diesem Jahr bis November 38 580 Personen gefasst worden, dieunerlaubt nach Deutschland einreisen wollten. Rund 25 000 beantragten daraufhin Asyl, wie die „Bild am Sonntag“ unter Berufung auf das Bundesinnenministerium berichtet. dpa