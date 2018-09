später lesen Baldwin weist Gerüchte über Heirat mit Bieber zurück Teilen

Haben sich Justin Bieber und Hailey Baldwin heimlich das Ja-Wort gegeben? US-Medien berichteten am Freitag über eine angebliche Trauung auf dem Standesamt in New York, doch Baldwin meldete sich schnell zu Wort. dpa