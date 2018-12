später lesen Bahn und Gewerkschaft EVG vertagen sich in Tarifrunde erneut Teilen

Die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG haben ihre Tarifverhandlungen in der Nacht erneut unterbrochen. Sie würden am Vormittag in Berlin fortgesetzt, teilten Sprecher beider Seiten mit. dpa