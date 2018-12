später lesen Bahn und GDL führen Tarifgespräche in Eisenach Teilen

Twittern







Die Bahn ist in die nächste Runde der Tarifverhandlungen gestartet. Am Dienstagmorgen begannen in Eisenach Gespräche mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), wie eine Unternehmenssprecherin in Berlin bestätigte. dpa