später lesen Bahn sucht Tarifeinigung mit beiden Gewerkschaften Teilen

Twittern







Die Tarifrunde für rund 160 000 Beschäftigte der Deutschen Bahn geht in die entscheidende Phase. Am Donnerstag und Freitag verhandelt das Verkehrsunternehmen an getrennten Orten in Hannover mit beiden Bahngewerkschaften über einen Tarifkompromiss. dpa