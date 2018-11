später lesen Bahn stellt tausende Mitarbeiter zusätzlich ein Teilen

Lokführer, Ingenieure, Reinigungskräfte: Für ein besseres Angebot stellt die Deutsche Bahn in diesem Jahr mehr Mitarbeiter ein als ursprünglich geplant. Statt 19 000 sollen in Deutschland 24 000 Kollegen hinzukommen, wie in Aufsichtsratskreisen zu hören war. dpa