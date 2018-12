später lesen Bahn bringt mehr Züge aufs Gleis - Fahrplanwechsel am Sonntag Teilen

Die Deutschen Bahn will ihr Angebot ab Sonntag mit mehr Sitzplätzen und einer teils verjüngten Flotte verbessern. So wird der ICE-Sprinter zwischen Berlin und München mit dem Fahrplanwechsel am 9. Dezember häufiger unterwegs sein. dpa