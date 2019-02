später lesen Bahn baut an bis zu 800 Stellen gleichzeitig Teilen

Twittern







Bahnkunden müssen auch in diesem Jahr mit zahlreichen Baustellen im deutschen Netz rechnen. In Spitzenzeiten werde es 800 Baustellen gleichzeitig geben, kündigte Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla an. dpa