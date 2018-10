später lesen Baby stirbt nach Sturz aus acht Metern Höhe Teilen

Ein sechs Monate altes Baby ist am Abend aus dem zweiten Stock einer Flüchtlingsunterkunft in Herne gestürzt. Es starb später im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Das Kind fiel aus dem Fenster etwa acht Meter tief. dpa