später lesen Baby qualvoll getötet - Urteil gegen 19-Jährigen erwartet Teilen

Twittern







Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines vier Wochen alten Babys will das Kieler Landgericht am Montag sein Urteil verkünden. Die Anklage legt dem 19-jährigen Vater des kleinen Mädchens Mord und schweren sexuellen Kindesmissbrauch zur Last. dpa