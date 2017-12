später lesen Baby getötet - Mutmaßlicher Täter in U-Haft Teilen

Der im Fall eines getöteten Babys im badischen Laufenburg festgenommene 36-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft. Das Landgericht Waldshut-Tiengen habe dem entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft stattgegeben, sagte ein Polizeisprecher. Der an Weihnachten getötete Säugling ist Untersuchungen von Rechtsmedizinern zufolge an einem massiven Schädel-Hirn-Trauma gestorben. Wie die Verletzungen zustande kamen, wird noch untersucht. Der Tatverdächtige ist vermutlich der leibliche Vater des Kindes. dpa