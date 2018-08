später lesen BA will stärker an Gymnasien für Berufsausbildung werben Teilen

Twittern







Die Bundesagentur für Arbeit will ihre Berufsberatung an Schulen intensivieren. „Wir wollen in den Oberstufen der Gymnasien verstärkt beraten“, sagte BA-Chef Detlef Scheele. Ziel sei nicht, Jugendlichen das Studieren auszureden, sondern ihren Blick auf das Berufswahlspektrum zu verbreitern. dpa