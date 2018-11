später lesen BA-Chef Scheele kritisiert Hartz-IV-Debatte Teilen

Der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, hat die Hartz-IV-Debatte kritisiert. „Wer die Grundsicherung abschaffen will, muss auch sagen, was dem folgen soll“, sagte Scheele in Nürnberg. dpa