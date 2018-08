später lesen Autovermieter Sixt bereitet Komplettangebot per App vor Teilen

Deutschlands größter Autovermieter Sixt will seinen Kunden vielleicht noch dieses Jahr Autovermietung und Carsharing sowie Chauffeurdienste aus einer Hand anbieten. Das Unternehmen wolle seine Mobilitätsangebote bündeln und den Kunden in einer App zur Verfügung stellen, sagte Vorstandschef Erich Sixt in München. dpa