Bei einem schweren Verkehrsunfall in Südafrika sind nach Medienberichten mindestens 13 Menschen getötet worden. In der Nacht seien ein Auto und zwei Minibusse auf einer Straße in der Provinz Free State zusammengestoßen, wie die Nachrichtenseite eNCA berichtete. dpa