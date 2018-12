später lesen Auto rast in Bushaltestelle - neun Verletzte Teilen

Twittern







Ein Autofahrer ist in Recklinghausen in eine Gruppe wartender Menschen an einer Bushaltestelle gerast und hat neun Personen verletzt. Sechs von ihnen wurden in Krankenhäuser gebracht. Auch der Autofahrer erlitt Verletzungen. dpa