später lesen Auto fährt in Fußgänger-Gruppe - fünf Verletzte Teilen

Twittern







Ein Autofahrer ist am frühen Morgen in Berlin in eine Gruppe Fußgänger gerast. Dabei wurden nach Angaben der Feuerwehr fünf Menschen verletzt, mindestens drei von ihnen schwer. Sie kamen allesamt zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. dpa