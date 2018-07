später lesen „Ausgehetzt“: Zehntausende demonstrieren gegen CSU-Politik Teilen

Mehrere Zehntausend Menschen haben in München gegen einen Rechtsruck in der Gesellschaft und in der Politik demonstriert. Unter dem Motto „#ausgehetzt - Gemeinsam gegen die Politik der Angst!“ wandten sie sich insbesondere gegen die Flüchtlingspolitik der CSU. dpa