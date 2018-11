später lesen Augsburg: Fast 30 Wohnungen wegen Einsturzgefahr geräumt Teilen

Wegen Einsturzgefahr hat die Stadt Augsburg in der Nacht zum Samstag kurzfristig ein größeres Wohnhaus in der Innenstadt räumen lassen. Wie ein Sprecher der Stadt in Bayern sagte, seien 27 Bewohner in einem Hotel untergebracht worden. dpa