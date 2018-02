später lesen Auch Nikkei stürzt nach Wall-Street-Einbruch ab Teilen

Der Kurseinbruch an der Wall Street hat auch an der asiatischen Leitbörse in Tokio für deutliche Verluste gesorgt. Der Nikkei-Index stürzte um mehr als 1000 Punkte ab und verzeichnete damit den höchsten Tagesverlust seit 2016. Der Index ging mit einem Minus von 1071,84 Zählern oder 4,73 Prozent beim Stand von 21 610,24 Punkten aus dem Handel. Zwischenzeitlich hatte der Nikkei 7,1 Prozent verloren. Vorausgegangen war der mit knapp 1600 Zählern der größte Tagesverlust des Dow Jones an der New Yorker Wall Street. Als Grund für die starken Einbußen gelten Sorgen um mögliche Zinserhöhungen. dpa