Südkoreas Präsident Moon Jae In hat die USA und Nordkorea zu „mutigen Entscheidungen“ in ihren stockenden Verhandlungen über das nordkoreanische Atomwaffenprogramm aufgerufen. Nordkorea müsse die atomare Abrüstung in Angriff nehmen, und die USA müssten ein günstiges Umfeld durch begleitende Maßnahmen schaffen, sagte Moon bei einer Kabinettssitzung. dpa