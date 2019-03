später lesen Arzt durch Sprengfalle getötet - War Gärtner der Mörder? Teilen

Twittern







Ein Arzt ist in Rheinland-Pfalz wohl durch eine vor der Praxistür angebrachte Sprengfalle ums Leben gekommen. Tatverdächtig sei der 59-jährige Besitzer einer Landschaftsgärtnerei, der am selben Tag tot gefunden wurde, teilte die Polizei in Kaiserslautern mit. dpa