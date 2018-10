später lesen Armenischer Regierungschef leitet mit Rücktritt Neuwahl ein Teilen

Twittern







Der armenische Ministerpräsident Nikol Paschinjan hat seinen Rücktritt erklärt, um eine Neuwahl des Parlaments zu erzwingen. „Armenien geht in eine neue Etappe“, sagte Paschinjan in einer Fernsehansprache in Eriwan. dpa