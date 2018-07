später lesen Armee: Keine neuen Angriffe aus dem Gazastreifen in der Nacht Teilen

Die im Gazastreifen verkündete Feuerpause hält vorerst: Eine israelische Armeesprecherin in Tel Aviv teilte am Morgen mit, in der Nacht seien keine Raketen oder Mörsergranaten mehr auf israelisches Gebiet gefeuert worden. dpa