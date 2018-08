später lesen „Aquarius“ sucht wieder einen sicheren Hafen Teilen

Twittern







Dem Rettungs-Boot „Aquarius“ droht die nächste Irrfahrt. Die Helfer haben bei zwei Einsätzen in der libyschen Such- und Rettungszone erneut Flüchtlinge gerettet - 141 Menschen sind an Bord. Jetzt suchen sie einen sicheren Hafen zum Anlegen. dpa