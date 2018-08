später lesen Antenne für Projekt Icarus soll an ISS-Hülle montiert werden Teilen

Twittern







Das deutsch-russische Icarus-Projekt tritt am Abend in die entscheidende Phase. Um 18 Uhr deutscher Zeit sollen zwei russische Kosmonauten in einem Außeneinsatz die Antenne an der Internationalen Raumstation ISS montieren. dpa