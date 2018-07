später lesen Angela Merkel in Bayreuth eingetroffen Teilen

Operngenuss im Urlaub: Bundeskanzlerin Angela Merkel ist bei hochsommerlichen Temperaturen am Festspielhaus in Bayreuth eingetroffen. In einer schillernd grünen Kombination aus Blazer und langem Rock schritt sie an der Seite ihres Mannes Joachim Sauer über den roten Teppich. dpa