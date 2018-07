später lesen Angeklagte Fahrer bestreiten illegale Autorennen vor Gericht Teilen

Ausgerechnet am Tag, nachdem ein neues Gesetz gegen illegale Autorennen in Kraft trat, sollen sie um die Wette gerast sein. Jetzt wird den beiden jungen Männern in Augsburg der Prozess gemacht. Zum Auftakt bestritten beide die Vorwürfe. dpa