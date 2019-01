später lesen Amazons WLAN-Bestellknöpfe vor Gericht Teilen

Einen kleinen WLAN-Knopf an die Waschmaschine kleben und Waschmittel fortan per Knopfdruck nachordern - solche Bestellknöpfe bietet der Online-Händler Amazon Kunden seit einigen Jahren in Deutschland an. dpa