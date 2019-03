später lesen Algeriens Präsident Bouteflika verzichtet auf Kandidatur Teilen

Nach massiven Protesten verzichtet Algeriens amtierender Präsident Abdelaziz Bouteflika auf eine fünfte Amtszeit. „Algerien durchquert eine sensible Etappe seiner Geschichte“, hieß es in einer am Abend veröffentlichten Ansprache des 82-Jährigen. Auch die für den 18. April vorgesehenen Wahlen würden verschoben. dpa