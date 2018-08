später lesen Alexander Zverev mit glattem Sieg in zweite US-Open-Runde Teilen

Der Tennis-Weltranglisten-Vierte Alexander Zverev hat ohne Probleme die zweite Runde bei den US Open erreicht. Der 21 Jahre alte Hamburger ließ dem Kanadier Peter Polansky in New York beim 6:2, 6:1, 6:2 keine Chance. dpa