Aldi Nord ruft Blätterteig zurück

Nach Lidl hat nun auch Aldi Nord Blätterteig wegen möglicher Metallteile in einzelnen Packungen zurückgerufen. Betroffen ist der Artikel „Cuisinette Frischteig, Sorte: Blätterteig“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 09.03.2018. Vorher hatte Lidl ebenfalls Blätterteig desselben Herstellers, der Wewalka GmbH, zurückgerufen. Der Artikel kann in die Filiale zurückgebracht werden, der Kaufpreis wird erstattet. Nach Angaben des Portals <a href="www.lebensmittelwarnung.de:" target="_blank">www.lebensmittelwarnung.de</a> sind einzelne Geschäfte in den Ländern Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Thüringen betroffen. dpa