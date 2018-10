später lesen Aktien New York Schluss: Zinsgespenst spukt weiter Teilen

Twittern







Die Erwartung weiter steigender Zinsen in den USA hat die Anleger an der Wall Street am Dienstag abermals zurückgehalten. Nach seinem knappen Plus zu Wochenbeginn gab der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,21 Prozent nach auf 26 430,57 Punkte. dpa