Nach Ausspähversuchen bleiben die Sicherheitsvorkehrungen an den Flughäfen im Südwesten verschärft. Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Morgen mitteilte, sind am Stuttgarter Airport weiterhin schwer bewaffnet Polizisten unterwegs. dpa