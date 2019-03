später lesen Airline: Flugschreiber sollen in Europa untersucht werden Teilen

Die Flugschreiber der am Sonntag in Äthiopien verunglückten Boeing 737 Max 8 sollen zur Analyse nach Europa geschickt werden. In welches Land sei noch nicht sicher, erklärte ein Sprecher der Fluggesellschaft Ethiopian Airlines. dpa