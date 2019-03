später lesen Airbus startet Lufttaxi-Modellprojekt in Ingolstadt Teilen

In den von Autos verstopften Innenstädten soll es bald eine neue Alternative im Nahverkehr geben. In der Region Ingolstadt wird dafür in den kommenden Monaten ein Lufttaxi-Modell von Airbus auf seine Praxistauglichkeit getestet. dpa