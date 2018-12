später lesen Aggressives Wildschwein verletzt Mann und Kleinkind Teilen

Ein Wildschwein hat in Baden-Württemberg ein Kleinkind und einen 74-Jährigen verletzt. Schon vor dem Angriff in Sachsenheim hatte sich eine Frau vor dem aggressiven Tier in einen Bus gerettet und die Polizei gerufen. dpa