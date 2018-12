später lesen Ätna-Beben vertreibt mehr als 400 Sizilianer aus Wohnungen Teilen

Die vom Vulkan Ätna ausgelösten Beben haben mehr als 400 Menschen vorübergehend obdachlos gemacht. Sie mussten in der vergangenen Nacht in Notunterkünften unterkommen, weil sie wegen des Bebens nicht in ihren Häusern bleiben konnten. dpa