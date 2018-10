später lesen Ärzte unterstützen Rauchverbot in Autos mit Kindern Teilen

Die deutschen Ärzte unterstützen einen Vorstoß der Länder-Gesundheitsminister für ein Rauchverbot in Autos bei Fahrten mit Kindern und Schwangeren. „Zigarettenrauch gehört nicht in Kinderlungen“, erklärte die Bundesärztekammer in Berlin. dpa