später lesen ADAC will Notarzt-Auto durch kleine Helikopter ersetzen Teilen

Twittern







Notärzte sollen schon bald mit elektrischen Kleinhubschraubern schneller zu ihren Patienten kommen können. Die ADAC-Luftrettung startet dazu in Bayern und in Rheinland-Pfalz ein Pilotprojekt. „Bereits in den kommenden Monaten soll es erste Forschungsflüge geben“, so ein Sprecher. dpa