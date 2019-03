später lesen Acht Brexit-Alternativen stehen zur Abstimmung Teilen

Twittern







Der britische Parlamentspräsident John Bercow hat in London acht von 16 Optionen für Brexit-Alternativen zur Abstimmung ausgewählt. Dazu gehören der Vorschlag, am 12. April ohne Abkommen auszuscheiden, mehrere Versionen einer engeren Anbindung an die EU, ein zweites Referendum und eine Abkehr vom EU-Austritt, um einen No-Deal-Brexit zu verhindern. dpa