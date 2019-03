später lesen Abstimmung über Brexit-Abkommen hat begonnen Teilen

Die Abstimmung im britischen Parlament über das Brexit-Abkommen von Premierministerin Theresa May hat begonnen. Beobachter gehen von einer schweren Niederlage für May aus. Die Regierungschefin hatte der EU zwar noch am Montag Zugeständnisse abgetrotzt, doch vielen Parlamentariern gingen die Änderungen nicht weit genug. dpa