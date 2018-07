später lesen Abschiebeflug: Gruppe von Afghanen in Kabul angekommen Teilen

Mit mehr als 50 Menschen an Bord ist in der afghanischen Hauptstadt Kabul ein weiterer Abschiebeflug angekommen. Das sagten Beobachter afghanischer und internationaler Flüchtlingsinstitutionen am Kabuler Flughafen am Mittwochmorgen. dpa