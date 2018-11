später lesen 855 000 Dollar: Mondsteine in New York versteigert Teilen

Die angeblich einzigen Mondsteine in privater Hand sind bei einer Auktion in New York für 855 000 Dollar versteigert worden. Wer die winzigen Steinchen erwarb, teilte das Auktionshaus Sotheby's zunächst nicht mit. dpa