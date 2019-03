später lesen 5G-Auktion vor dem Start - Versteigerung wird Wochen dauern Teilen

Twittern







Der Mobilfunkausbau in Deutschland mit dem schnellen Übertragungsstandard 5G kommt allmählich in die Gänge. An diesem Dienstag beginnt die wichtige Auktion von Frequenzblöcken in Mainz, die wohl mindestens drei Wochen dauern wird. dpa